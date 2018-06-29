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Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 18,50 olarak belirledi.TCMB'nin, reeskont işlemlerinde...

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 18,50 olarak belirledi.

TCMB'nin, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit etti.

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Iskonto Faiz OranlarıReeskont IşlemleriTCMB
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