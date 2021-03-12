Reform paketi hedeflerimize büyük katkı sağlayacak

61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ihracatın da temel noktalardan biri olarak gösterildiği ekonomiye ilişkin reform paketini değerlendirdi.

TİM Başkanı Gülle’nin konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

“200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da, durmaksızın devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, “Made in Türkiye” markası, dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, bunda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük.

Ülkemiz geleneksel ürünler üreten ve ihraç eden diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışıyor. 2020 yılını hedefimizin üzerinde 169,5 milyar dolarla kapattık. Pandemiye rağmen yakalanan bu başarı, 2021 yılının başında da hamdolsun devam ediyor. Ocak ve şubat aylarında, aylık ihracat rekorunu kırdık. Şubat ayında gerçekleştirilen 16 milyar 12 milyon dolarlık ihracat, bu seneye dair beklentilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Bu seneki hedefimiz olan 184 milyon doları geçeceğimize inancımız tam ve artık görüyoruz ki 200 milyar dolar Türk ihracatı için hayal değil. Tüm bu başarılarda, İhracatçı ailemizin pandemi şartlarına hızlı adaptasyonu büyük rol oynadı. Pandemi sürecinin başından beri, hem yurt içi tedariki aksatmamak hem de ihracatı sürdürebilmek adına fabrikalarımızı kapatmadan, hep birlikte seferber olduk ve üretime aralıksız devam ettik. Bugün, o dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz.

Küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan ihracat ailesi, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazeledi. Bu anlamda, 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumda olan; daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi ihracatla yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz. 2021 yılında da dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili tüm kurumlarımızın çabalarına, pandemi sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğiz.

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