Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE ekonomi Bilsan
Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi

Reform paketi TL için yeterli değil mi?

S&P analisti, geçtiğimiz günlerde açıklanan reform paketinin TL'ye güveni yeniden inşa etmek için yeterli olmadığı görüşünü dile getirdi.

Reform paketi TL için yeterli değil mi?
banner17

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) EMEA baş analisti Frank Gill, Türkiye'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik reform paketinin Türk hanehalkının ve yabancı yatırımcıların liraya güvenin yeniden inşa etmek için yeterli olmadığını söyledi.

Gill, yaptığı açıklamada, "Yabancı yatırımcılar ve Türk hanehalkı için en büyük soru, liranın hala yatırım yapılabilir bir para birimi olup olmadığı. Benim görüşüme göre reform paketi bu soruya yanıt vermedi" diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakTLReform Paketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5