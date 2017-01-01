ANKARA (AA) - Rehin sözleşmelerinin tescil, değişiklik, terkin ile rehinli taşınır varlık ile rehin hakkının devri ve boşalan dereceye geçme hakkı taleplerinin alınması, bu taleplerin sicile tescil edilmesi ile sicil kayıtlarının tutulması ve erişime açılması ile diğer görevlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Rehinli Taşınır Sicili kurulacak.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Rehi̇nli̇ Taşınır Si̇ci̇li̇ Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rehinli taşınır sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulmasını ve sicil kayıtlarının aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin güvence altına alınmasını sağlayan yönetmelik, rehinli taşınır sicilinin kuruluş ve işleyişine, sicil hizmet birimlerinin görev ve yetkilerine, sicil hizmetleri ile bu hizmetlere erişime, sicil verilerinin paylaşımına, sicil hizmet ücretlerine ilişkin usul ve esaslar ile rehinli taşınır siciline ilişkin diğer hususları kapsıyor.

Rehin sözleşmelerinin tescil, değişiklik, terkin ile rehinli taşınır varlık ile rehin hakkının devri ve boşalan dereceye geçme hakkı taleplerinin alınması, bu taleplerin sicile tescil edilmesi ile sicil kayıtlarının tutulması ve erişime açılması ile diğer görevlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Rehinli Taşınır Sicili kurulacak.

Sicil hizmetlerinin ifası amacıyla TARES olarak adlandırılan Taşınır Rehin Sicil Sistemi kurulacak. TARES, güvenli elektronik imza ve zaman damgalı süreçlere uygun olarak kurulacak.

Sicil hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretler, Bakanlık tarafından belirlenerek ücret tarifesinde gösterilecek.

Tescil edilen bir rehin sözleşmesinde tek bir rehin alacaklısı varsa borç miktarı, güvence miktarı ve sözleşme süresinde değişiklik yapılarak aynı tescil numarası ile tescil edilecek. İlgisini ispat eden herkes sicilde sorgulama işlemi yapabilecek. Sorgulama işlemleri, herhangi bir sicil birimi aracılığıyla ya da elektronik ortamda yapılabilecek.

Ti̇cari̇ İşlemlerde Rehi̇n Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmeli̇k ile de rehin sözleşmesine, rehin hakkının kurulmasına, rehin sistemlerine, rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Siciline tesciline, borçlunun temerrüdü sonrası rehin alacaklısı ile rehin verenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Geçerli bir rehin hakkının kurulabilmesi için kredi kuruluşları, tacir, esnaf rehin alacaklısı olabilecek. Rehin hakkının kurulabilmesi için rehin veren kişiler ise tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı olabilecek.

Borç miktarının belirli olması halinde belirtilen varlıklardan ancak borç miktarının tamamına ek olarak azami beşte bir oranına yetecek kadarı üzerinde rehin kurulabilecek.

- Değerleme hizmet ücretleri Bakanlıkça belirlenecek

Ti̇cari̇ İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespi̇ti̇ Hakkında Yönetmeli̇k ile de rehne konu taşınır varlıkların değerinin tespit edilmesine, ekspertiz hizmeti sunan kişilerin belirlenmesi ile bunların görevlendirilmesine ve değerleme hizmeti ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Rehne konu taşınır varlığın değer tespiti, rehin hakkının kurulması öncesinde rehin alacaklısı ile rehin veren arasında herhangi bir değerleme hizmeti alınmaksızın serbestçe kararlaştırılabilecek veya yetkili mahkemeden rehne konu taşınır varlığın değerini yönetmelik hükümlerine göre tespit ettirmek üzere talepte bulunulacak.

Rehin sözleşmesinin tarafları, rehin hakkının kurulması öncesinde rehne konu taşınırların değerini herhangi bir değerleme hizmeti almaksızın serbestçe kararlaştırabilecek.

Taraflar arasında değer tespiti konusunda bir anlaşma sağlanamaması halinde yetkili mahkemeden rehne konu taşınır varlığın değerini tespit ettirmek üzere, talepte bulunulacak.

Değerleme hizmet ücretleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek ve ücret tarifesinde ilan edilecek. Değerleme hizmeti verecek eksperler tarafından tarifede gösterilen hizmet ücretlerini aşan bir ücret talep edilemeyecek. Değer tespiti talebinden doğan yargılama giderleri ile değerleme hizmet ücreti taraflarca eşit olarak ödenecek. Bakanlık, ücret tarifesinde gösterilen ücretleri artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak.

Söz konusu yönetmelikler, yürürlüğe girdi.