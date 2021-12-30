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Reis Gıda'dan fiyat sabitleme kararı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık, pandemi ve gıda fiyatlarının artışı ile ilk kez böyle bir süreç yaşandığına vurgu yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, hızlı fiyat artışlarının yaşandığı 1994, 2001 yıllarını hatırlattı. Reis, “Yıllık enflasyonun 3 haneli olduğu 1994 yılı Ramazan ayı öncesinde ‘Enflasyon sadece hükümetlerin değil, iş insanlarının da görevidir’ diyerek sabit fiyat uygulamasını ilk kez Reis Gıda olarak gerçekleştirdik. 3 aylık dönemde pirinç ve bakliyat ürünlerinde fiyatlarda yükseliş değil aksine düşüş yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.

Reis Gıda'dan fiyat sabitleme kararı

Reis, “Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında ‘Enflasyona kafa tutan adam’, ‘Fiyatları şişirmeyin, dar gelirliye acıyın’, ‘Stokçulara savaş açan Reis’ başlıklarıyla gazete manşetlerinde yer aldık” ifadelerini kullandı.

Mehmet Reis, “Bugün geçmişte olduğu gibi yine Reis Gıda olarak ulusal ve uluslararası satış noktalarında 2021 Kasım ayı sonu ürün maliyetleriyle hazırlanmış olan aralık ayının ilk haftası uygulamaya konulan fiyat listesinin 2022 Ocak ayının sonuna kadar geçerli olduğunu taahhüt ediyoruz” dedi.

Kur fiyatlarının düşmesinin raftaki ürüne yansıması gerektiğini ifade eden Reis “Döviz artarken fiyat yükseltenler, döviz düşerken buna göre fiyatlandırma yapmalıdır. Çünkü ticari ahlak ve iş etiği bunu gerektirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Dövizin düşüşüyle tarımsal üretimin girdi maliyetlerinin azalacağı konusunda da görüş belirten Reis, “Bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliğinde petrol ürünleri, enerji, kimyasal ilaç, gübre, tohum ve yem gibi girdilerin büyük ölçekte ithal olup döviz kurlarıyla fiyatlandığı ülkemizde girdi maliyetlerinin düşüşü üreticiye güven verir, teşvik eder ve gıda sisteminin güçlenmesini sağlar” dedi.

Ülkemizde sosyal sorumluluk projeleri, iklim-çevre dostu söylemleri ve enflasyona karşı verdiği mücadelesiyle tanınan Mehmet Reis, 2021 yılındaki kuraklığa dikkat çekerek, “2022 yılında tükettiğimizden fazlasını üretmemiz için topyekûn üretim seferberliğine gitmeliyiz. Yaşanan kuraklık ve salgın sürecinde öz kaynaklarla kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli ve stratejik bir zorunluluk olduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Reis, “Uluslararası raporlara göre kuraklık ve aşırı hava olaylarının aralıklı da olsa devam etmesi bekleniyor. İklim krizi, üretim süreçlerini ve ürün desenlerini değiştiriyor. 2022 yılı için iklim koşullarına göre ek desteklemelerin verilmesi önem arz etmektedir. Daha az su gereksinimi olan baklagillerin üretimi tercih edilmelidir. Nadasa bırakılan alanlar ve tarıma elverişli toprakların tamamı tarımsal faaliyetler için kullandırılmalı.

Havza Bazlı Destekleme modeli kapsamında iklim, toprak su gibi unsurlar iyi analiz edilerek verimi daha yüksek ürün çeşitlerinden oluşan geniş ölçekte üretim bölgeleri oluşturulmalıdır.

Ayrıca üretimin artırılmasının yanında tarladan çatala kadar uzanan süreçte gıda israfı önlenmeli ve kayıplar en aza indirilmelidir.

Kırsaldaki nüfus yaşlanıyor, büyük şehirlere göç ediyor, gençlerin tarım ekonomisine kazandırılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Reis Gıda
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