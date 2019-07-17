"Rekabet, halılarımızın düşük fiyatlara satılmasına neden oluyor"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Bizim rakibimiz diğer ülke üreticileri olmalı ancak son yıllarda Türkiye'deki firmalar arasındaki rekabet, ürettiğimiz halıların dünya pazarlarında daha düşük fiyatlara satılmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, birlik hizmet binasında Salahattin Kaplan başkanlığında toplanan TİM Halı Sektör Kurulu, sektörün sorunlarını ele aldı.

Kaplan, yenilikçi ürünlerle yeni pazar arayışlarının da değerlendirildiği toplantıda, bu yılın ilk 6 ayında halı sektörünün önemli başarılara imza attığını, 168 ülkeye 1,2 milyar dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta önemli artışlar yakalandığını belirten Kaplan, "Bu ülkelerde yapılan tanıtım çalışmalarının geri dönüşünü alıyoruz. 2019 yılı sonu için 2,5 milyar dolar olan ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, pazar arayışlarının devam ettiğini, yılın ikinci yarısında önemli fuarlarla birlikte bazı hedef ülkelerde incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Salahattin Kaplan, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısında Malezya ve Endonezya'ya gitmeyi planlıyoruz. Bu iki ülkeye de ihracatımız var ama düşük. Artırmak için çaba göstereceğiz. Diğer taraftan İngiltere'de fuara katılmayı planlıyoruz. Dünyadaki bütün sektör temsilcileri fuarlarda bir araya geliyor. Amacımız, sektörü tanıtmak. Bizim rakibimiz diğer ülke üreticileri olmalı ancak son yıllarda Türkiye'deki firmalar arasındaki rekabet, ürettiğimiz halıların dünya pazarlarında daha düşük fiyatlara satılmasına neden oluyor. Bu kadar emek, bu kadar yatırım, bu kadar mücadele firmalar arasındaki haksız ve yerinde olmayan rekabetle maalesef boşa gidiyor. Firmalarımızın bu anlamda daha dikkatli olması çok önemli."

Toplantıya, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal ve İHİB Sektör Kurulu üyeleri ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) sektör kurulu üyeleri katıldı.

Kaplan ve kurul üyeleri, GAHİB tarafından düzenlenen, gençlerin halı sektörüne kazandırılmasına yönelik Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi'ne katılan kursiyerleri de ziyaret etti.