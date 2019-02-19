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Rekabet ihlallerinin önlenmesi 3 yılda 10 milyar lira kazandırdı

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak: - "Bugüne kadar yaklaşık 3 binden fazla karar alındı. Yaptığımız bir çalışmada 2014-2016 yılları arasındaki 26 kararımızın tüketici refahına yaklaşık 10 milyar lira kazanç oluşturduğunu görüyoruz"

Rekabet ihlallerinin önlenmesi 3 yılda 10 milyar lira kazandırdı
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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tüketici refahı kapsamında yapılan çalışmalarla 3 yılda tüketici lehine 10 milyar lira kazanç sağlandığını bildirdi.

Torlak, AA muhabirine, kurum olarak rekabeti sınırlayan her türlü eylem, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti bozmaya yönelik her türlü birleşme ve devralma gibi durumları incelediklerini söyledi.

Rekabet ihlallerinin önlenmesiyle tüketici refahına önemli katkılar sağlandığını belirten Torlak, şunları kaydetti:

"21 yıldır Rekabet Kurumu var ve bugüne kadar yaklaşık 3 binden fazla karar alındı. Yaptığımız bir çalışmada 2014-2016 yılları arasındaki 26 kararımızın tüketici refahına yaklaşık 10 milyar lira kazanç oluşturduğunu görüyoruz. Bu kararlar alınmamış olsaydı, fiyatlar artmaya devam edecekti ve tüketicinin cebinden 10 milyar lira fazla para çıkacaktı. Rekabet Kurumunun, tüketici refahına doğrudan faydası gözükmemekle birlikte aldığı kararların etkisiyle tüketici refahına önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Piyasalarda, daha rekabetçi bir ortamda teşebbüslerin birbiriyle rekabet etmesinin önünü açmış oluyoruz. En çok ihlal görülen sektörler dönem dönem değişse de perakendecilik, ilaç, akaryakıt, elektrik, çimento, ulaşım gibi sektörler ön plana çıkıyor."

- Google'a 93 milyon lira idari para cezası uygulandı

Dijital platformlarda da ihlallerin yaşandığını anlatan Torlak, ticaretin internet aracılığıyla "elektronik ticaret"e dönüştüğünü ifade etti.

Elektronik ticarette de rekabet ihlallerinin yaşanabildiğine işaret eden Torlak, sözlerine şöyle devam etti:

"Klasik ve fiziki rekabetin gerçekleştiği ortamlardan çok daha farklı konularla karşı karşıya kalıyoruz. Biz her şeyden önce kurum kapasitemizi geliştirmeye ve bu anlamda üzerimize düşeni hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Google kararımız var. Özetle android işletim sistemlerinde, mobil cihaz üreticilerin belirli konulara yönlendirilmesiyle rekabete kapatmayla ilgili bir karar. Rekabet ihlaline yönelik bir tespit yapıldığı için idari para cezası uygulandı. Google'a 93 milyon lira bir idari para cezası uygulandı."

Torlak ayrıca, Google ve diğer dijital ekonomilerle ilgili reklam pazarının kötüye kullanılmasını kapsayan bir soruşturma yürüttüklerini kaydetti.

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GoogleIhlalKayseriRekabetRekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
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