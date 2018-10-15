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Rekabet Kurulu kararı

- Rekabet Kurulunca, Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ'ye rekabet soruşturması sonucu idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi

Rekabet Kurulu kararı
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu tarafından, Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ'ye rekabet soruşturması sonucu idari para cezasına yer olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Bandırma Limanı'nı işleten Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ'nin, Ro-Ro taşımacılığı yapan teşebbüslere verdiği liman hizmetlerinde aşırı fiyat uygulayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma tamamlandı.

Kurulca, şirketin, söz konusu kanunu ihlal etmediği ve adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığı belirtildi.

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