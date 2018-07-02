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Rekabet Kurulu kararları

- Kurul, XL Group'un tek kontrolünün AXA S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, XL Group Limited'in tek kontrolünün AXA S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Federal Mogul LLC'nin tek kontrolünün Tenneco Inc. tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Kurul tarafından XL Group'un tek kontrolünün AXA S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilirken, Adient plc.'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Adient US LLC ile The Boeing Company arasında Adient Aerospace LLC unvanlı bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Ravago Petrokimya Üretim AŞ ve Beşler Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünde bulunan Ravaber Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ravago Petrokimya Üretim AŞ tarafından devralınması işlemine de izin verildi.

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