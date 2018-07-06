Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Necati Amsterdam Selim Mavi
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

Rekabet Kurulu kararları

- Kurul, inşaat alanında faaliyet gösteren Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon şirketleri arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik imzalanan sözleşmeye işletme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmeye işletme süresi (25 yıl) boyunca bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, GlobalLogic Holdings Limited üzerinde Partners Group AG ve Canadian Pension Plan Investment Board tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından internet sitesinde "Sertifikalı Firma Başarı Performans Değerlendirmesi" listesinin paylaşılmasına yönelik uygulamaya menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik imzalanan sözleşmeye 25 yıllık işletme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Kurul, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ve Daimler AG tarafından beş iş kolundaki (otomobil paylaşım hizmetleri, yolculuk paylaşım hizmetleri, park hizmetleri, şarj hizmetleri ve talep üzerine verilen diğer mobilite hizmetleri) hizmetlerin bir araya getirilerek, beş ortak girişim ve ilgili markaları yönetmek, lisanslama faaliyetlerini yürütmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemini onayladı.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin mülkiyetinde olan Gebze Center Alışveriş Merkezi, otel binası ve ticari alandan oluşan yapı topluluğu ve menkullerin Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Trenkwalder Eurasia&Middle East Holding GmbH tarafından kontrol edilen TRY Grup Yönetim Hizmetleri AŞ ve iştiraklerinin hisselerinin tamamının Ahmet Nurdağ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı hükme bağlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cengiz İnşaatCMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞRekabet KuruluSözleşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5