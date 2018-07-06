Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmeye işletme süresi (25 yıl) boyunca bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, GlobalLogic Holdings Limited üzerinde Partners Group AG ve Canadian Pension Plan Investment Board tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından internet sitesinde "Sertifikalı Firma Başarı Performans Değerlendirmesi" listesinin paylaşılmasına yönelik uygulamaya menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.



Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik imzalanan sözleşmeye 25 yıllık işletme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Kurul, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ve Daimler AG tarafından beş iş kolundaki (otomobil paylaşım hizmetleri, yolculuk paylaşım hizmetleri, park hizmetleri, şarj hizmetleri ve talep üzerine verilen diğer mobilite hizmetleri) hizmetlerin bir araya getirilerek, beş ortak girişim ve ilgili markaları yönetmek, lisanslama faaliyetlerini yürütmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemini onayladı.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin mülkiyetinde olan Gebze Center Alışveriş Merkezi, otel binası ve ticari alandan oluşan yapı topluluğu ve menkullerin Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Trenkwalder Eurasia&Middle East Holding GmbH tarafından kontrol edilen TRY Grup Yönetim Hizmetleri AŞ ve iştiraklerinin hisselerinin tamamının Ahmet Nurdağ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı hükme bağlandı.