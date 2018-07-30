Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon teknoloji Amsterdam dünya
Susam teşvik edilmeli
Susam teşvik edilmeli
Pamuk desteği sevdi
Pamuk desteği sevdi
Altında hesap değişti
Altında hesap değişti
Trabzon ilk 5'te
Trabzon ilk 5'te
Mor soğana coğrafi işaret
Mor soğana coğrafi işaret

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunun posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 32 firma hakkında yürüttüğü soruşturmaya 3 teşebbüs daha eklendi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, posta/kargo taşımacılığı...

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunun posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 32 firma hakkında yürüttüğü soruşturmaya 3 teşebbüs daha eklendi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, posta/kargo taşımacılığı pazarında müşteri paylaşımı yoluyla ilgili kanun maddesinin ihlal edilip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 32 firma hakkında soruşturma açılmıştı.

Kurul, 5 Temmuz'daki toplantısında soruşturmaya Ekol Lojistik AŞ, Öykü Lojistik AŞ ve DHL Lojistik Hizmetleri AŞ firmalarını da ekleme kararı aldı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Posta-kargo TaşımacılığRekabet KurumuSoruşturma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5