Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ihalelerde danışıklı teklif verdiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırmayı da karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Rayennur Elektronik Ulaşım Endüstrisi San. ve Tic. Ltd. Şti, Mosaş Akıllı Ulaşım Sistemleri AŞ,

Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, İshakoğulları Sinyalizasyon Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti, Buharalılar Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti, Asım Aytaç Bozer AAB Mühendislik San. Tic, Nurullah Çağatay Tiritoğlu NÇT İnşaat Taahhüt, Matrisled Elektrik Elektronik İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.