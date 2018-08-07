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Rekabet Kurulu kararları

- Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun İstanbul 3. Havalimanı'nda hizmet vermek üzere 4 yeni ortak girişim grubu kurması işlemine menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu tarafından İstanbul 3. Havalimanı'nda hizmet vermek üzere 4 yeni ortak girişim grubu kurulması işlemine menfi tespit belgesi verilmesi onaylandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, İstanbul 3. Havalimanı'ndaki uçaklar için gerekli olan jet akaryakıtının tedarikçilerden satın alınması, depolanması, havayolu şirketlerine satılması ve uçaklara hidrant sistemi vasıtasıyla ikmali faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Ortak Girişim Grubu tarafından bir ortak girişim şirketinin (İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri AŞ) kurulması işlemine menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi.

Söz konusu ortak girişim grubunun, İstanbul 3. Havalimanı'nda otopark hizmetlerinin verilmesinden, döviz alımı ve satımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ve akaryakıt istasyonları işletmeciliği hizmetlerinin verilmesinden sorumlu olmak üzere, üç yeni ortak girişim şirketi (CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ, CMLKK Döviz Ticaret Yetkili Müessese AŞ ve CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ) kurması işlemine de menfi tespit belgesi verilmesi uygun görüldü.

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