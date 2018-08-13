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Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Aktiebolaget Rotech-Rotek Robotik ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri ile tek kontrolünün ABB Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya...

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Aktiebolaget Rotech-Rotek Robotik ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri ile tek kontrolünün ABB Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, Aktiebolaget Rotech-Rotek Robotik ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri ile tek kontrolünün ABB Ltd. tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Kurul, Elica S.p.A.'nın tek kontrolünde olan Elica PB India Private Limited'in, Whirlpool Corporation ve Elica S.p.A.'nın ortak kontrolüne geçmesi işlemini de onayladı.

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