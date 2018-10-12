Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu tarafından Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bunları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirketin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Radontek Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin, Accuray marka CyberKnife adlı radyoterapi cihazları ve yedek parçaları, bakım ve onarımı piyasalarındaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik soruşturma sonuçlandı.

Kurul, şirketin piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı sonucuna vardı. Bu nedenle şirkete 2017 yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden 248 bin 548,62 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Peabody Energy Corporation'ın, dolaylı olarak sahip olduğu iştiraki Peabody Southeast Mining, LLC aracılığıyla Shoal Creek madenine ilişkin tüm hak ve menfaatlerin Drummond Company, Inc'den devralmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi'nin, hisse satışı yoluyla APM Terminalleri Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin sermayesinin tamamına sahip olması için de Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.