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Rekabet Kurulu kararları

- Rekabet Kurulu tarafından, ULAK Haberleşme AŞ'nin belli oranda hissesinin ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi - Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. AŞ'nin ve Gürtek Metal San. ve Tic. AŞ'nin belli oranlardaki hissesinin Tusaş Motor Sanayii AŞ'ye devredilmesi işlemine izin çıktı

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu tarafından, ULAK Haberleşme AŞ'nin belli oranda hissesinin ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyurularda, 5 birleşme ve devralma işlemine izin veren kurulun, 1 işlemin izne tabi olmadığı yönündeki kararı yer aldı.

Buna göre, Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. AŞ'nin ve Gürtek Metal San. ve Tic. AŞ'nin belli oranlardaki hissesinin Tusaş Motor Sanayii AŞ'ye devredilmesi işlemine izin verildi.

General Electric Company, Sumitomo Corporation, Shikoku Electric ve Sharjah Asset Management Holding tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde elektrik üretimi ve toptan satışı gerçekleştirmek üzere ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Jacobs Douwe Egberts International BV'nin kontrolündeki Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret AŞ tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. AŞ hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemi uygun bulundu.

Camso Inc. ve iştiraklerinin ihraç edilmiş ve tedavüldeki hisselerinin Michelin Grubu'nun holding şirketi olan Compaigne Generale des Etablissments Michelin tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Investindustrial SA'nın tek kontrolünde olan Flos S.p.A, B&B Italia S.p.A ve Louis Poulsen A/S'nin The Carlyle Group ve Investindustrial SA'nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Kurul, ULAK Haberleşme AŞ'nin belli oranda hissesinin ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olmadığı kararına vardı.

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