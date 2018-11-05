Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ile yetkili bayileri ve servisleri arasında imzalanması planlanan "Fiat Markalı Motorlu Araçların Satışı, Servis veya Yedek Parçaların Dağıtımı İçin Bayilik Sözleşmesi"nin grup muafiyetinden yararlanması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kurul kararlarına göre, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ile yetkili bayileri ve servisleri arasında imzalanması gündemde olan "Fiat Markalı Motorlu Araçların Satışı, Servis veya Yedek Parçaların Dağıtımı İçin Bayilik Sözleşmesi"nin, pazar payı eşiği ve diğer hükümleri itibarıyla Fiat markasının yedek parça ve bakım-onarım hizmetlerinin nicel dağıtım sistemi esaslarına göre yürütülmesine ilişkin hükümleri bakımından Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanması uygun bulundu.

Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Celgene Logistics Sarl arasında imzalanan Tedarik ve Dağıtım Sözleşmesi'ne, koşulların tümünün sağlanması nedeniyle bireysel muafiyet tanınması benimsendi.

Ayrıca, Emin Teknik Hortum ve Makine AŞ ve DMD Dış Ticaret Makine Sanayi AŞ'nin önce ortak kontrolünün daha sonra tek kontrolünün NIBE Industrier AB tarafından devralınması işlemine izin verildi.

