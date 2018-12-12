banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon ihracat
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, APM Terminals Turkey Holding AŞ'nin elinde bulundurduğu APM Terminalleri Liman İşletmeciliği AŞ'nin hisselerinin tamamının Socar Turkey Enerji AŞ tarafından devralınmasına karar verildi.Rekabet Kurumunun...

Rekabet Kurulu kararları
banner17

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, APM Terminals Turkey Holding AŞ'nin elinde bulundurduğu APM Terminalleri Liman İşletmeciliği AŞ'nin hisselerinin tamamının Socar Turkey Enerji AŞ tarafından devralınmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Peruni Holding GmbH'nin Comparex AG'deki hisselerinin tamamının, KKR&Co. Inc. kontrolünde olan SoftwareONE Holding AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Mayr-Melnhof Packaging International GmbH'nin, Eurasia Invest Holding AG'nin tam kontrolünü devralması işlemine izin veren Kurul, Tekno Maccaferri Çevre Teknolojileri Mühendislik San. ve Tic. AŞ'nin belli oranda hissesinin Officine Maccaferri SPA tarafından devralınmasını uygun buldu.

Kurul, ayrıca, ArcelorMittal SA ile Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation tarafından, Essar Steel India Ltd. üzerinde ortak girişim kurulması ve APM Terminals Turkey Holding AŞ'nin elinde bulundurduğu APM Terminalleri Liman İşletmeciliği AŞ'nin hisselerinin tamamının Socar Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemlerine de onay verdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
APM Terminals Turkey HoldingArcelorMittal SARekabet KuruluSocar Turkey
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1