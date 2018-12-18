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Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Makro Market AŞ'nin Ankara, Amasya ve Samsun'da dört mağazasının, Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından,...

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Makro Market AŞ'nin Ankara, Amasya ve Samsun'da dört mağazasının, Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Bayer Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile eczaneler arasında imzalanacak Supradyn, Redoxon ve Bepanthol ürünlerine ilişkin sözleşmenin ilgili tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi.

Makro Market AŞ'nin Ankara, Amasya ve Samsun'da bulunan dört mağazasının, kira sözleşmesinin devri yoluyla Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Öte yandan Kurul, Mitsui Chemicals Inc. ve SCG Chemicals Co. Ltd'nin ortak kontrolünde bulunan Siam Mitsui PTA Company Limited ve Thai PET Resin Company Ltd üzerinde PTT Global Chemical Public Company Limited ve bağlı şirketi TOC Glycol Company Limited tarafından Mitsui Chemicals Inc. ile birlikte ortak kontrol tesis edilmesi işlemine onay verdi.

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