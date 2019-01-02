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Rekabet Kurulu kararları

- Rekabet Kurulunca, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, MPM Holdings Inc.'nin, SJL Partners LLC, KCC Corporation ve Wonik QnC Corporation'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.'nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Ltd. aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralma işlemi Kurul tarafından onaylandı.

Kurul, D. Med Consulting GmbH hisselerinin belli bir oranının Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA'nın tamamına sahip olduğu iştiraki Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany tarafından KR² GmbH'den devralınması işlemine izin verdi.

Kurulca, ArcelorMittal Holdings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House Group Pte. Ltd. aracılığıyla Sanjeev Gupta tarafından, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin de Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemlerine onay verildi.

Kurul, Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ, tarafından internet sayfasında "Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi Tablosu"nun yayımlanmasına yönelik uygulamaya "Firma Genel Başarı Performansı" kriteri hariç olmak üzere "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" gereğince menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

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