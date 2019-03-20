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Rekabet Kurulu kararları

- Rekabet Kurulunca, Doğuş Holding AŞ'nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Doğuş Holding AŞ'nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Coty Inc.'in tek kontrolünün, JAB Holding Company Sarl'nin dolaylı iştiraki JAB Cosmetics BV tarafından Cottage Holdco Bv aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Baylas Otomotiv AŞ'nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ tarafından devralınması işlemini onaylayan Kurul, Thyssenkrupp AG'nin ve Tata Steel Limited'in Avrupa'daki yassı karbon çeliği faaliyetlerini birleştirerek bir ortak girişim kurmalarına izin verdi.

Enfesler Gıda Pazarlama AŞ'ye ait çay paketleme makinelerinin Vega Gıda Sanayi AŞ'ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Doğuş Holding AŞ'nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletme ve Turizm Yatırımları AŞ aktifinde yer alan ve "Park Hyatt" adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilen gayrimenkul ile sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kurul tarafından, halihazırda aynı ekonomik bütünlük içindeki KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ ile Kiper Elektrik AŞ ve Ken Kipaş Elektrik Üretim AŞ'nin birleşmesine izin verilmesi işleminin kapsamda olmadığı karara bağlandı.

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