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Rekabet Kurulu kararları

- Rekabet Kurulu, THY ile InterGlobe Aviation Limited arasında Türkiye-Hindistan hattında hava yoluyla yolcu taşımacılığı pazarında iş birliğine yönelik yapılan sözleşmelere bireysel muafiyet sağladı

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu tarafından, Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı ile InterGlobe Aviation Limited arasında Türkiye-Hindistan hattında hava yoluyla yolcu taşımacılığı pazarında iş birliğine yönelik yapılan sözleşmelere bireysel muafiyet tanındı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, THY ile InterGlobe Aviation Limited arasında Türkiye-Hindistan hattında hava yolu ile yolcu taşımacılığı pazarında iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik yapılan "İki Taraflı Interline Trafik Sözleşmesi", "Doğrudan Faturalama ve Ödeme Sözleşmesi" ve "Ortak Uçuş (Codeshare) ve Karşılıklı İşbirliği Sözleşmesi" anlaşmalarına, ilgili kanunda belirlenen şartları taşımaları nedeniyle muafiyet sağlandı.

Sonatrach S.P.A. tarafından iştiraki Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V. aracılığıyla ve Rönesans Holding AŞ tarafından iştiraki RNS Ceyhan Petrokimya Endüstriyel Yatırım AŞ aracılığıyla polipropilen üretimi ve satışıyla iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Triton Fund V ile Luxinva S.A. tarafından IFCO Systems B.V. ve iştirakleri üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onaylandı.

Kurul, Saudi Arabian Oil Company ve TOTAL S.A. tarafından Tasheelat Marketing Company ve Sahl Transportation Company üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi.

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InterGlobe Aviation LimitedRekabet Kurulu KararlarıRönesans Holding AŞThy
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