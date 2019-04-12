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Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'ye, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.Rekabet Kurumunun...

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'ye, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'nin tesis paylaşım protokolüyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda, ilgili kanunun ihlal edildiğine ve adı geçen teşebbüse 198 bin 208 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

- Novartis'e ceza yok

Öte yandan, Rekabet Kurulunca, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin, Çınar Ecza Deposu ve Dış Tic. AŞ'ye mal vermeyi keserek, hakim durumunu kötüye kullanmak ve birlikte çalıştığı ecza depolarına, diğer ecza depolarına satış yapmamaları konusunda zorlamada bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Yapılan müzakere sonucunda, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ ve Alcon Laboratuvarları Tic. AŞ'nin ilgili kanun hükümlerini ihlal etmediği, adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.

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