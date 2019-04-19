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Rekabet Kurulu kararları

- Kurul, Virgin Atlantic Limited'in ortak kontrolünün Air France-KLM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Virgin Atlantic Limited'in ortak kontrolünün Air France-KLM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Nidec Corporation'ın, Whirlpool Corporation'ın kompresör üretimindeki iş kolu olan Embraco'nun tek kontrolünü devralmasına koşullu izin verdi.

Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti'nin hisselerinin tamamının Aunde Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, COYS Tekstil San. ve Tic. AŞ ile İrfan, Yılmaz ve Gülseren Acar tarafından devralınması işlemi Kurulca onaylandı.

Kurul, Air France-KLM S.A. tarafından Virgin Atlantic Limited'in ortak kontrolünün devralınmasına izin verdi.

Molson Coors Brewing Company (UK) Limited ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. AŞ arasında imzalanan dağıtım ve lisans anlaşmasına da bireysel muafiyet tanındı.

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