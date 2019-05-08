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Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca EWE Turkey Holding AŞ'nin tek kontrolünün SOCAR Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Makrochemical Endüstriyel Kimyasallar...

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca EWE Turkey Holding AŞ'nin tek kontrolünün SOCAR Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Makrochemical Endüstriyel Kimyasallar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün DIC Corporation’un iştiraki olan Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi Kurul tarafından karara bağlandı.

Transom Capital Fund II LLP'nin kontrol ettiği Zoom AcquisitionsCo Inc tarafından Pelco Inc, Pelco Asia Pasific Pte Limited ve Pelco Trading Co Limited'in devralınması işlemi onaylandı.

Vicat SA'nın, Societe de Participations Financieres et İmmobilieres aracılığıyla, halihazırda Biberci Madencilik Makine Enerji Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kontrolünde olan Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat AŞ'nin ortak kontrolünü sermaye artırımına iştirak etmek yoluyla devralması işlemine izin verildi.

Gdansk Port Holdings'in ortak kontrolünün Global InfraCo, PSA Baltics NV ve PFR Porty tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, EWE Turkey Holding AŞ'nin tek kontrolünün SOCAR Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

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Anahtar Kelimeler:
EWE TurkeyRekabet KuruluSOCAR
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