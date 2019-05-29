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Rekabet Kurulu kararları

- Kurul, Toyota ve Panasonic tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi

Rekabet Kurulu kararları
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Toyota ve Panasonic tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, OSF Uluslararası Lojistik Hizmetleri Dış Ticaret AŞ'nin uluslararası ve yurt içi hava ve deniz yolu yük taşımacılığına yönelik organizasyon/komisyonculuk hizmetlerine özgülenmiş bazı varlıklarının ISS Global Forwarding Taşımacılık AŞ tarafından devralınmasına izin verdi.

Celgene Corporation'un tek kontrolünün Bristol-Myers Squibb Company tarafından devralınması ile Electronics for Imaging, Inc'nin tek kontrolünün East Private Holdings II, LLC ve East Merger Sub, Inc. aracılığıyla Siris Capital Group, LLC tarafından devralınmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Akış Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ile İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonunca devralınması işlemi onaylandı.

Kurul, Haldor Topsoe Holding A/S'nin tek başına kontrol ettiği Haldor Topsoe A/S'nin ortak kontrolünün Temasek Holdings Limited'in kontrol ettiği Dahlia Investments Pte. Ltd. tarafından devralınmasına izin verdi.

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