Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belirli illerde Flixotide ürününün bulunurluğunun artırılması amacıyla ecza depolarıyla yapmayı planladığı prim uygulamasına menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

TUSAŞ ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ arasında bir ortak girişim şirketi kurulması işlemi onaylandı.

Affinion Group Holdings, Inc.’nin çoğunluk hisselerinin Elliott Management Corporation’a bağlı Elliott Associates L.P. ve Elliott International L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, Meritor, Inc.'nin, CAX Parent şirketini devralması yoluyla AxleTech International Holdings Inc. üzerinde tek kontrole sahip olması işlemini onayladı.

Panalpina Welttransport Holding AG ve iştiraklerinin tek kontrolünün DSV A/S tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Kurul, Advent International Corporation’un yönetimi ve danışmanlığı altında bulunan belirli fonlar tarafından Evonik Industries AG’nin metakrilat işletmesinin devralınması işlemine izin verdi.

Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ, Alsecco İnşaat Sanayi ve Ticaret Aş ve Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi AŞ’nin tek kontrolünün Nippon Paint Holdings Co. Ltd tarafından devralınması işlemine izin verildi.