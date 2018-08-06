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Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk'ün savunmasını alacak

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik...

Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk'ün savunmasını alacak

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı, 8 Ağustos'ta yapılacak.

Ayrıca, Türk Telekomünikasyon AŞ ve TTNET AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün, sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ağustos'ta sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilecek.




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