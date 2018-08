ANKARA (AA) - KLX Inc.'in tek kontrolünün The Boeing Company tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, uçak malzemeleri üreticisi KLX Inc.'in tek kontrolünün The Boeing Company tarafından devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.