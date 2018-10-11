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Rekabet Kuruluna başvuru

- SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ULAK Haberleşme AŞ'deki toplam 153 bin adet payının ASELSAN Elektronik San. ve Tic. AŞ'ye devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu

Rekabet Kuruluna başvuru
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ANKARA (AA) - SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ULAK Haberleşme AŞ'de sahip olduğu, toplam 1 milyon 530 bin liralık nominal değerdeki 153 bin adet payının ASELSAN Elektronik San. ve Tic. AŞ'ye devri için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri sektöründe bulunan ULAK Haberleşme AŞ'deki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin sahip olduğu beheri 10 Türk lirası itibari değerde, toplam 1 milyon 530 bin liralık nominal değerdeki 153 bin adet payının ASELSAN Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

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