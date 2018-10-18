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Rekabet Kuruluna başvuru

- MEY AŞ'nin mülkiyetindeki "Tekel Birası Şekil" markasının Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı

Rekabet Kuruluna başvuru
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ANKARA (AA) - Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. AŞ'nin (MEY) mülkiyetinde bulunan "Tekel Birası Şekil" markasının Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bira pazarında faaliyet gösteren MEY'in mülkiyetinde olan ve Türk Patent Enstitüsünde 76736 tescil numarası ile 32. sınıfta sadece biralar için kayıtlı bulunan "Tekel Birası Şekil" markasının, Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

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BaşvuruEfes BiracılıkMey Alkollü İçkilerRekabet KurumuTekel Birası Şekil
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