ANKARA (AA) - Apollo Aviation Group'un tek başına kontrolünün The Carlye Group'un dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki TC Group tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hava taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren Apollo Aviation Group'un tek başına kontrolünün The Carlye Group'un dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki TC Group tarafından hisse devir sözleşmesi uyarınca devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.