Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

Rekabet Kuruluna başvuru

- Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payın, Borusan Grubu tarafından kurulacak bir şirketçe satın alınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı

Rekabet Kuruluna başvuru
banner17

ANKARA (AA) - Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payın, Borusan Grubu'nca kurulacak bir şirket tarafından satın alınması amacıyla Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payı bulunuyor. Bu payın, Borusan Grubu'na ait ve hususi olarak işlem için kurulacak özel amaçlı şirket tarafından satın alınması planlanıyor. Böylece, otomotiv pazarında faaliyet gösteren Borusan Manheim'ın tüm paylarının Borusan Grubu'na ait olması ve kuruluşun bir ortak girişim olmaktan çıkarılması hedefleniyor.

Bu amaçla gerçekleştirilecek söz konusu devir için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borusan GrubuBorusan HoldingBorusan ManheimRekabet Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1