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Rekabet Kurulunda sözlü savunma

- Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Trakya Cam Sanayi AŞ'nin sözlü savunması alındı

Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Trakya Cam Sanayi AŞ'nin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Torlak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu firmanın rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Trakya Cam Sanayi AŞ hakkında yapılan soruşturma kapsamındaki inceleme ve tespitler doğrultusunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiğini savunarak, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca teşebbüse idari para cezası verilmesi, ayrıca 24 Ocak 2013'te şirkete tanınan muafiyetin geri alınması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını açıkladı.

Hakkında soruşturma yürütülen şirketin temsilcisi ise rekabeti ihlal edici ya da sınırlayıcı uygulamalarda bulunmadıklarını savunarak, idari para cezası verilmemesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 14 Aralık'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

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Ömer TorlakRekabet KuruluTrakya Cam
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