Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, haklarında soruşturma yürütülen, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ ve AKDEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin sözlü savunmasını aldı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan soruşturma heyeti yetkilileri, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'nin eylem ve uygulamaları yoluyla hakim durumlarını kötüye kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bu kapsamda heyet, AKDEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye ise idari para cezası verilmesi sonuç ve kanaatine ulaşıldığını ifade etti.

Hakkında soruşturma yürütülen şirketin temsilcileri ise hakim durumlarını kötüye kullanmadıklarını savunarak, idari para cezası verilmemesi talebinde bulundu.

Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 21 Şubat'ta açıklayacağı bildirildi. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.