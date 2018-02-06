Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurulu, haklarında soruşturma yürütülen, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ ve AKDEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin sözlü savunmasını aldı.Rekabet Kurumundaki...

Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, haklarında soruşturma yürütülen, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ ve AKDEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin sözlü savunmasını aldı.
Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda söz alan soruşturma heyeti yetkilileri, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'nin eylem ve uygulamaları yoluyla hakim durumlarını kötüye kullandığının tespit edildiğini belirtti.
Bu kapsamda heyet, AKDEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye ise idari para cezası verilmesi sonuç ve kanaatine ulaşıldığını ifade etti.
Hakkında soruşturma yürütülen şirketin temsilcileri ise hakim durumlarını kötüye kullanmadıklarını savunarak, idari para cezası verilmemesi talebinde bulundu.
Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 21 Şubat'ta açıklayacağı bildirildi. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kurul Başkanı Ömer TorlakRekabet KuruluSözlü Savunma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5