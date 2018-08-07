Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen TTNET AŞ'nin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, TTNET AŞ'nin, sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını belirterek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, TTNET AŞ'nin perakende sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda bulunduğu, şirket tarafından sunulan "Tivibu'lu Yeni Yıl Kampanyası"nın sunuluş biçimi, kampanyaya ilişkin fiili uygulamalar ve kampanyaya konu olan hizmetler arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, bir paket satış niteliği taşıdığı, söz konusu paketin satış fiyatının paketin içinde bulunan hizmetlerin maliyetini karşılamadığı, bununla birlikte mevcut durumda ilgili kampanyanın sonuçları itibarıyla pazarda fiili bir kapama etkisine yol açmadığı ve TTNET AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal etmediği sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

TTNET AŞ adına söz alan Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de soruşturmaya konu kampanyanın paket satış niteliği taşımadığını belirterek, şöyle konuştu:

"(Tivibu'lu Yeni Yıl Kampanyası) ifadesi bir lansman söyleminden ibarettir. Birbirinden bağımsız iki ayrı kampanya bulunmaktadır. Müşteriler bu ürünleri birlikte almaya zorlanmamıştır, her bir ürüne ait paket ve fiyatlar vardır. Müşterilere seçim hakkı verilmiştir. TTNET, ödemeli TV pazarında hakim durumda değildir. Yalnızca söz konusu pazara etkin şekilde giriş yapmıştır. Bir paket satış olduğu varsayılsa dahi söz konusu kampanyalar maliyetleri karşılamaktadır."

Savunmanın son kısmı ilgili firmanın talebi üzerine gizli oturumda dinlendi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 27 Ağustos'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.