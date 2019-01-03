Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla rekabeti ihlal ettiği iddiasının yeniden değerlendirilmesine karar verildiğini belirterek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, şirketin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla rekabeti ihlal ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sonucu Kurul'un 2011'de verdiği kararın 2017'de Danıştay kararıyla yeniden satış fiyatının tespiti iddiaları bakımından kısmen iptal edildiğini anımsattı.

Söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik yürütülen sürecin 31 Mayıs 2018 tarihli Rekabet Kurulu kararıyla tamamlandığına işaret eden heyet temsilcisi, Turkcell'in Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verilmesi gerektiği, bu çerçevede şirkete ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanması kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ adına söz alan Adnan Akgün de Turkcell'in sadece tavsiye edilen satış fiyat uygulamasının bulunduğu, bu satış fiyatına uyulup uyulmadığına ilişkin kontrol, teşvik ve cezalandırma mekanizmasının olmadığı, Danıştay kararının Kurulu bir ihlal kararı vermeye zorlamadığı hususlarının göz önünde bulundurulması talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 18 Ocak'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.