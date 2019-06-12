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Rekabet Kurulunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı yapıldı.Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.Soruşturma...

Rekabet Kurulunda sözlü savunma
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ANKARA (AA) - İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, hakkında soruşturma yürütülen İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bir teşebbüs birliği kararı aldığı ve böylece rekabeti ihlal ettiği, söz konusu anlaşma ve uygulamalara muafiyet tanınamayacağı, bu çerçevede teşebbüs birliğine idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği adına söz alan Avukat Olgun Tuncay Ayvacı ise derneğin, kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğuna dikkati çekerek, gümrük müşavirliği hizmetinin kendine özgü yapısının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

İhlale dayanak gösterilen 2006 tarihli kararın zaman aşımına uğradığını savunan Ayvacı, ceza uygulanmasına karar verilmemesi talebinde bulundu.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin kararını 27 Haziran'da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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İstanbul Gümrük Müşavirleri DerneğiRekabet KurumuSoruşturma
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