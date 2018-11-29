Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yonga levha ve MDF...

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma
banner17

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat artırıp artırmadıklarının tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul bu kapsamda; MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ, Çamsar Orman Ürünleri Tic. ve San. AŞ, Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. AŞ, Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. AŞ, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ, Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. AŞ, Starwood Orman Ürünleri AŞ, Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ, Teverpan MDF Levha Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gentaş Genel Metal San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluSoruşturmaYonga Levha
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1