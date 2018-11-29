Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat artırıp artırmadıklarının tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul bu kapsamda; MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ, Çamsar Orman Ürünleri Tic. ve San. AŞ, Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. AŞ, Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. AŞ, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ, Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. AŞ, Starwood Orman Ürünleri AŞ, Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ, Teverpan MDF Levha Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gentaş Genel Metal San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.