Rekabet Kurulundan 23 zincir markete soruşturma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, su ile yaş meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti amacıyla perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, perakende gıda alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla Yeni Mağazacılık, BİM, Şok, Migros, Hakmar, UCZ Mağazacılık, Carrefoursa, Makro Market, Adese, Özen, Yunus Market, Yeni Çağdaş, Mopaş, Ersan, Altunbilekler, Soykan, Başgimpa, Gimsa, Çağrı Gıda, Bildirici, Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda, Şafak Gıda, Metro Grosmarket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

- Birleşme-devralma işlemleri

Öte yandan, Kurul tarafından, Indorama Ventures Pcl'nin, bağlı şirketi Indorama Netherlands B.V. aracılığıyla INVISTA Resins & Fibers GmbH'nin hisselerini devralması işlemine izin verildi.



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Eaton Capital Unlimited Company tarafından devralınması işlemine onay veren Kurul, Tosmur ve Tezcan aileleri tarafından ortak kontrol edilen Tat Nişasta İnş. San. Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Tezcan ailesi tarafından devralınmasını kararlaştırdı.

Kurul, Kartek Holding AŞ'nin bir kısım hissesinin MT Holding AŞ bünyesindeki MTS Teknoloji Yatırımları AŞ tarafından, Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Kartek Holding AŞ tarafından, Ekol Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün Ahmet Musul tarafından, Magneti Marelli S.p.A.'nın ve bazı iştirakleri ile bağlı şirketlerinin tek kontrolünün, KKR&Co. Inc tarafından kontrol edilen CK Holdings Co. Ltd. tarafından devralınması işlemlerini de onayladı.

APM Terminals B.V.'nin tek kontrolünde olan Côte d'Ivoire Terminalin APM Terminals B.V. ve Bolloré Africa Logisticsin ortak kontrolüne geçmesi işlemine Kurul tarafından izin verildi.

Ayrıca, "Grand Azur" markasının ve D-Resort Grand Azur Hotel ile bu otelin lojmanı olarak kullanılan binanın demirbaşlarıyla, TUI Travel Overseas Holdings Limited'in kontrolündeki TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı.