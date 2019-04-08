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Rekabet Kurulundan 7 kimya firması hakkında soruşturma kararı

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 firma hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya...

Rekabet Kurulundan 7 kimya firması hakkında soruşturma kararı
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 firma hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre kurul, söz konusu teşebbüslerin aralarında anlaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa aykırı hareket ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.

Bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden ve bulguları ciddi ve yeterli bulan kurul, kanunun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, "AkKim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Hicri Ercili Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, May Asit Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ltd. Şti., Sulfert Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Aykimsan Hiçyılmaz Ltd. Şti., Irmak Kimya Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti." hakkında soruşturma başlattı.



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