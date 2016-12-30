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Rekabet Kurulundan Netaş hisselerinin ZTE'ye satışına onay

İSTANBUL (AA) - Rekabet Kurulu, OEP Turkey'in Netaş'ta (Şirket) sahip olduğu payları ZTE Cooperatief UA'ya satışına onay verdi.Netaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket ortaklarından OEP Turkey Tech BV'nin...

Rekabet Kurulundan Netaş hisselerinin ZTE'ye satışına onay

İSTANBUL (AA) - Rekabet Kurulu, OEP Turkey'in Netaş'ta (Şirket) sahip olduğu payları ZTE Cooperatief UA'ya satışına onay verdi.

Netaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket ortaklarından OEP Turkey Tech BV'nin (OEP), ZTE Cooperatief UA'ya (ZTE) hisse devir işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 6 Aralık 2016 tarihinde şirket pay sahiplerinden OEP ile ZTE arasında, şirketin toplam sermayesinin yüzde 48,04'ünü temsil eden, halka açık olmayan payların tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi imzalandığı hatırlatılarak, "OEP tarafından şirketimize yapılan bildirim uyarınca, yukarıda yer verilen hisse devir işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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BISTNetaş
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