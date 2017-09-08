Rekabet Kurulundan soruşturma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, kanser teşhis ve tedavi cihazlarından bazılarının Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösteren Radontek Medikal hakkında soruşturma açtı.

Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Radontek Medikal İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kanser teşhis ve tedavi cihazlarının bakım onarım ve yedek parça hizmetleri pazarında, hastaneler tarafından açılan ihalelere yönelik olarak teklif vermek isteyen teşebbüslere yedek parça tedarikinde yüksek fiyatlar uygulamak ve fiyat ayrımcılığı yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Buna göre Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Rekabeti̇n Korunması Hakkında Kanunun "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.













