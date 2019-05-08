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Rekabet Kurulunun Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya açtığı soruşturma

- Boydak Holding: - "Soruşturmaya konu olan şikayet 2011 tarihli olup, Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TMSF yönetimine dahil olduğu döneme ait değildir"

Rekabet Kurulunun Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya açtığı soruşturma
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KAYSERİ (AA) - Boydak Holding'den, Rekabet Kurulu tarafından şirkete açılan soruşturmaya ilişkin, "Soruşturmaya konu olan şikayet 2011 tarihli olup, Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TMSF yönetimine dahil olduğu döneme ait değildir." açıklamasında bulunuldu.

Holdingden yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve yerel basın kuruluşlarında habere konu şikayetin 22 Temmuz 2011 tarihinde yapıldığı, 2 Kasım 2011'de ise Rekabet Kurulu tarafından şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönünde karar verildiği belirtildi.

Şikayetçi tarafın, Rekabet Kurulunun vermiş olduğu kararın iptali için 13. Danıştay Dairesine başvuruda bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuru neticesinde karar iptal olmuş ve Rekabet Kurulu, 04.04.2019 tarihli kararı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir. Soruşturmaya konu şikayet 2011 tarihli olup, Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TMSF yönetimine dahil olduğu döneme ait değildir. Boydak Holding ve tüm şirketleri olarak rekabetin tüm sektör için besleyici bir mekanizma olduğuna inanıyor, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini tüm çalışma alanlarımızda önemsiyor ve uyguluyoruz. 2011 yılındaki şikayet konusuna ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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Boydak HoldingRekabet Kurulu
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