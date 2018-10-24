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Rekabet Kurumu Başkanı Torlak AA Finans Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.Torlak, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Finans Masası'nda, Rekabet Kurumunun görev alanına ve çalışmalarına ilişkin soruları...

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak AA Finans Masası'na konuk olacak
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Torlak, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Finans Masası'nda, Rekabet Kurumunun görev alanına ve çalışmalarına ilişkin soruları yanıtlayacak, gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.

Torlak'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri de toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Finans MasasıÖmer TorlakRekabet Kurumu
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