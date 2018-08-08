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Rekabet Kurumunda sözlü savunma

- Rekabet Kurulunca, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurumunda sözlü savunma

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu binasındaki toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantıda, kurul kararıyla Mercedes-Benz Türk AŞ'nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozmak suretiyle Rekabet Kanunu'nun ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Tarafların görüşlerinin alındığı toplantı sırasında şikayetçi tarafın temsilcileriyle Torlak arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Beton Makine ve Ekipmanları Sektör Komitesi Başkanı Oğuz Diken, toplantının usullerini zorladığı gerekçesiyle Torlak tarafından birkaç kez uyarıldı.

Diken ise Mercedes-Benz Türk AŞ avukatının kurul üyelerinin indirime ilişkin sorduğu soruya cevap vermediğini öne sürerek tepki gösterdi ve salonu terk etti. Sektörde faaliyetleri bulunan iş adamı Süleyman Ciliv de Torlak tarafından salondan çıkartıldı.

Torlak, "Bir karar verilecek. Kararın idari yargıya gitme yolu var, her türlü devamı var ama 'Ben konuşayım, o konuşsun...' Böyle bir usul yok. Kaç kere ikaz ettim. Bu soruşturma kendi keyfimiz için açılmadı." dedi.

Rekabet Kurulu, toplantıya ilişkin kararını 27 Ağustos'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.



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