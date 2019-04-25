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Rekabet Kurumundan "e-ticarette rekabet" sempozyumu

- Sempozyum, 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek

Rekabet Kurumundan
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurumunun bu yıl 22'ncisini düzenleyeceği "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu" 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yapılacak.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "e-Ticarette Rekabet ve Regülasyon" olarak belirlenen "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu", 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenecek.

Sempozyumda, rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında konunun tartışılması ve paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması beklenen sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak yapacak.

Sempozyumun, "e-Ticarette Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulamaları" başlıklı oturumunda, e-ticaret faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından gündeme getirdiği konular, olası rekabet sorunlarına karşı kullanılabilecek rekabet hukuku araçları ve piyasada rekabetin korunması için yapılması gerekenler tartışılacak.

- e-Ticaret potansiyeli de konuşulacak

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulgani Güngördü moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, London School of Economics Öğretim Üyesi Niamh Dunne, OECD Rekabet Bölümü Başkanvekili Antonio Copabianco, Yemek Sepeti Üst Yöneticisi Nevzat Aydın ve Rekabet Kurumu Dış İlişkiler, Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Daire Başkanı Recep Gündüz konuşmacı olarak yer alacak.

"Türkiye'de e-Ticaretin Regülasyonu" başlıklı ikinci oturumda ise e-ticarete dair düzenlemeler, e-ticaretin potansiyeli ele alınacak. Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Paslı'nın üstleneceği oturumda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Yardımcısı Adem Başar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Durgut, TÜSİAD Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı Serkan Sevim, MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum ve TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Fevzi Güngör bilgi ve görüşlerini paylaşacak.

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İstanbul ÜniversitesiRekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler SempozyumuRekabet Kurumu
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