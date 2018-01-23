Rekabetçi Sektörler Programı İmza Töreni

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve uygulaması 2026 sonuna kadar devam edecek Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2. döneminde, bölge sınırlaması olmadan tüm Türkiye'den gelen projelere destek verileceğini bildirdi.

Özlü, Sheraton Otel'de düzenlenen "Rekabetçi Sektörler 2. Dönem Çağrı Sonuçları ve Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Rekabetçi Sektörler Programı'nın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) mali iş birliği kapsamında 2007 yılından bu yana yürütüldüğünü hatırlatan Özlü, programla KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasının ve kalkınmanın hedeflendiğini söyledi.

Özlü, Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan 1. döneminde, milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan 43 ilde, teknik adıyla "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı"nın uygulandığını anlattı. Bu çerçevede, KOBİ ve girişimciler için lisanslı depo, ortak kullanım tesisleri, laboratuvar, Ar-Ge merkezi, turizm altyapısı projelerinin hayata geçirildiğini belirten Özlü, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve uygulaması 2026 sonuna kadar devam edecek 2. dönemde ise bölge sınırlaması olmadan tüm Türkiye'den gelen projelere destek verileceğini bildirdi.

- "2018 bilim, teknoloji ve sanayide atılım yılı"

Türkiye'nin en büyük ihracat partnerinin AB olduğuna işaret eden Özlü, "Ekonomik alanda fiili olarak sağladığımız birlikteliğin, siyasi olarak da taçlandırılması gerekmektedir. Türkiye'nin yarım asırlık tam üyelik yolculuğunun hedefine ulaşması için AB'nin de adım atmasını bekliyoruz. AB'nin 6. büyük ekonomisi konumunda olan ülkemizin, Birliğe güç katacağı açıktır ancak Türkiye'nin aldığı mesafe, üzülerek görüyoruz ki, objektif kriterlerle değerlendirilmiyor ve tam üyelik süreci sürekli erteleniyor." diye konuştu.

Özlü, Türkiye'nin yüksek teknolojiyi büyüme ve gelişmenin merkezine koyduğunu vurgulayarak, 2018'in bilim, teknoloji ve sanayide atılım yılı ilan edildiğini dile getirdi.

Rekabetçi sanayi modelinin, teknolojik yatırımlarla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

"2016 yılındaki yavaşlamanın ardından, 2017 yılında hızlı bir toparlanmayı ve büyümeyi gerçekleştirdik. 2017 yılındaki bu hızlı toparlanma ve büyüme, Türk ekonomisinin dayanıklılığını ve esnekliğini göstermiştir. 2018 yılında, küresel katma değerden aldığımız payı artıracağız. Tek haneli enflasyon, tek haneli işsizlik, çift haneli büyüme hedefine mutlaka ulaşacağız. Bizi bu hedeflere ulaştıracak ve büyümenin kapılarını açacak anahtar üretimdir. Ülkemizin reform ajandasının ve 2023 hedeflerimizin baş aktörü yine sanayi olacaktır."

Özlü, Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütleriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine muvaffakiyetler diledi.

- "23 proje ön seçimi geçti"



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Rekabetçi Sektörler Programı'nın AB-Türkiye ilişkileri açısından önemli olduğunu söyledi. Programın, Türkiye'nin dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Berger, böylece ekonomik anlamda geride kalmış bölgelerin kalkınmasına destek sağlandığını bildirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ise AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nda (IPA-I), 2017'de hiçbir fonun Brüksel'e geri gönderilmediğini belirterek, çalışmalarından dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını tebrik etti. IPA-2 Projesi'nin de başladığını anımsatan Begeot, "170 proje arasından 23 proje ön seçimi geçti. Projelere iyi hazırlanırsanız iyi bir uygulama dönemi geçirirsiniz. Projenize sahiplik göstermeniz önemli." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönem çağrısı sonucunda, değerlendirmeleri başarıyla geçen toplam 113 milyon avro bütçeli 23 projenin temsilcileri protokol imzaladı.