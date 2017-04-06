Rekabetçi Sektörler Programı'ndan yeni proje çağrısı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) desteğiyle gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Delegasyonu yetkililerinin katılımıyla proje çağrı toplantısı düzenlendi.

Rekabetçi Sektörler Programı'nın Türkiye'nin 81 ilini kapsayan yeni döneminde, imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu.

Toplantıda söz konusu programın yeni dönem destekleri hakkında bilgi verilerek, proje çağrısına çıkıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Uygulaması 2026 yılının sonuna kadar devam edecek yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, birliğe bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknolojiyle ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabiliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Hamşioğlu'nun katıldığı toplantıda, başvuru yapacak kurum ve kuruluşların, proje hazırlığında nelere dikkat etmeleri gerektiği de anlatıldı.

Rekabetçi Sektörler Programı fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşlar, 9 Haziran'a kadar başvurularını yapabilecek. Başvuru ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin bilgiye, "http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr" ve "rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

- Rekabetçi̇ Sektörler Programı

Program, Türkiye ve AB mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu yana yürütülüyor.

Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanan programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 500 milyon avro bütçeyle Hatay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük yatırımlar hayata geçiriliyor.

Söz konusu program ile KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.



AB-Türkiye mali iş birliğinin yeni dönemi kapsamında, 2014-2020 yılları arasında hedef bölgesi tüm Türkiye olarak genişlemiş olan Rekabetçi Sektörler Programı, yenilikçilik ve Ar-Ge gibi alanları da destek kapsamına alarak kalkınma hamlelerini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı planlıyor.





