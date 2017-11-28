Rekabetçiliğe dijital değişim önerisi

EDİRNE (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, rekabetçiliği artırmanın en önemli yolunun dijital değişim olduğunu bildirdi.

Kadooğlu, bir otelde düzenlenen "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi Raporu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, rekabetçiliği artırmanın yolunun dijital değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi.

Geleneksel reformlar ile teşvik ve desteklerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirten Kadooğlu, "Dijitalleşmeyle başlayan yeni bir yol haritası ve reform ihtiyacı her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye ekonomisinin yüzde 96'sını oluşturan KOBİ'lerimiz, istihdamın yaklaşık yüzde 74’ünü, toplam cironun yüzde 62’sini, ihracatın da yaklaşık 60’ını gerçekleştiriyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 17'si yine KOBİ’ler tarafından yapılıyor." dedi.

Ekonomide nicelik değil niteliğin öne çıktığı dünyada KOBİ’lerin yüksek teknoloji üretim rakamlarının düşündürücü olduğunu dile getiren Kadooğlu, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimizin yüzde 60'ı düşük teknolojili üretim yaparken, sadece yüzde 4'ü yüksek teknolojili üretim gerçekleştiriyor. Bu da bize Türkiye'nin 4. sanayi devrimi sürecinde acil olarak bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bu ihtiyacın artık bir gereklilik ve zorunluluk olduğunu söylemek istiyorum. 4. sanayi devrimi bir lüks değil bir zorunluluktur.

Sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı ancak KOBİ odaklı politikaların hayata geçirilmesiyle mümkündür. KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağından finansmana, Ar-Ge ve inovasyondan dijitalleşmeye, yatırımdan istihdama, yüksek teknolojili üretim temelli teşvik ve desteklere ihtiyacı vardır. Nitekim Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, KOBİ'lerin, yüksek katma değerli üretim ve yüksek teknoloji yatırımlarına yüzde 70'i geri ödemesiz kredi verileceği açıklaması dile getirdiğimiz politikalarımız arasındaydı. Önerimizin en üst düzeyde kabul görmesinden dolayı da memnuniyetimizi ifade etmek isterim."





- Edirne'de büyüme ve daralma oranı

TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek de Türkiye’nin 2008-2014 yılları arasında iller arasındaki rekabet eşitsizliğinin genel endekste sınırlı bir miktarda azaldığını ifade etti.

Orta gelir tuzağı riski altında bulunan illerde 2008-2014 yılları arasında rekabet endekslerinde gerileme olması ile Türkiye'nin 2011-2014 yılları arasında kişi başına gelirini artıramaması arasındaki ilişki sorgulanması gerektiğini aktaran Dilek, İstanbul'un ilk ondaki illerle arasındaki farkın hem genel endekste, hem de ekonomi ile ilgili diğer alt endekslerde arttığını kaydetti.

Edirne'nin ülke rakamlarındaki payına bakıldığında, büyüme ve daralma dönemlerinde Türkiye ortalamasına göre daha az etkilendiğini söyledi.

Edirne'nin genel endekste 14. sırada yer aldığını belirten Dilek, "Edirne'nin en rekabetçi olduğu alt endeksler, sosyal sermaye, insani sermaye, finansal derinlik ve yaratıcı sermayedir. En az rekabetçi olduğu alanlar ise piyasa büyüklüğü, fiziki altyapı ve emek piyasasıdır." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İsmet Açıkgöz ve iş adamları katıldı.